https://news.day.az/society/1340997.html Азербайджанский государственный аграрный университет сменил статус
Азербайджанский государственный аграрный университет сменил статус
Азербайджанский государственный аграрный университет будет подведомственным учреждением, не входящим в структуру Министерства сельского хозяйства в статусе публичного юридического лица.
Как передает Day.Az, в связи с этим Кабинет Министров внес изменения в постановление "Об утверждении перечня подведомственных учреждений, не входящих в структуру Министерства сельского хозяйства Азербайджанской Республики".
Азербайджанский государственный аграрный университет исключен из перечня подведомственных учреждений, финансируемых из бюджета, не входящих в структуру Министерства сельского хозяйства.
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