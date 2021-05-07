Азербайджанский государственный аграрный университет сменил статус

Азербайджанский государственный аграрный университет будет подведомственным учреждением, не входящим в структуру Министерства сельского хозяйства в статусе публичного юридического лица.

Как передает Day.Az, в связи с этим Кабинет Министров внес изменения в постановление "Об утверждении перечня подведомственных учреждений, не входящих в структуру Министерства сельского хозяйства Азербайджанской Республики".

Азербайджанский государственный аграрный университет исключен из перечня подведомственных учреждений, финансируемых из бюджета, не входящих в структуру Министерства сельского хозяйства.