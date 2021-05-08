В Азербайджане впервые пациенту пересадили печень двух доноров

В Центральной клинике (Mərkəzi Klinika) впервые в Азербайджане была успешно выполнена трансплантация печени от двух доноров пациенту с циррозом печени. Эта сложнейшая и рискованная операция носит название Dual Graft.

Как сообщил Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, пациент длительное время страдал от цирроза печени вследствие гепатита В.

По его словам, единственным шансом пациента была пересадка печени: "В большинстве случаев роль донора в такой ситуации играют близкие родственники пациента. Но на этот раз одного донора оказалось недостаточно для проведения операции. Поэтому было решено сделать трансплантацию, взяв фрагменты печени у двух разных доноров. Добровольными донорами стали сестра и двоюродный брат пациента. В течение двух недель мы прошли долгий и трудный путь. Процесс пересадки, который занимает 12-14 часов, успешно завершен. В результате операции удалось спасти жизнь пациенту".

М.Казыми напомнил, что с 2008 года по настоящее время в Азербайджане около 1 500 пациентам пересадили печень и почки.

Доноры уже выписаны, а пациент будет выписан в ближайшие дни.