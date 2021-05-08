Названа дата проведения экзамена по азербайджанскому языку для учащихся 9 и 11 классов

20 мая 2021 года Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) проведет тестовый экзамен по предмету "Азербайджанский язык" (как государственный) в рамках выпускного экзамена для учащихся 9 и 11 классов общеобразовательных учреждений, где обучение ведется на других языках.

Как сообщили Day.Az в центре, участники могут распечатать и скачать "Форму приема на экзамен" с сайта ГЭЦ.

Студенты должны принести на экзамен следующие документы:

- Пропуск на экзамен;

- "Декларация о состоянии здоровья участника экзамена" (распечатывается с сайта ГЭЦ вместе с "Допуском к экзамену" и подписывается студентом. Декларацию необходимо представить экзаменатору).

- оригинал документа, удостоверяющего личность.

а) удостоверение личности гражданина Азербайджанской Республики (в том числе для учащихся до 16 лет);

б) разрешение, выдаваемое Государственной миграционной службой иностранцам и лицам без гражданства, либо карта беженца, выдаваемая иностранным гражданам и членам их семей, получившим статус беженца;

- Студенты, у которых нет фотографии на удостоверении личности, вместе с другими документами, должны предоставить справку, выданную учебным заведением, с приклеенными фотографиями (к справке прилагается фотография студента размером 3х4 см, и на фотографии ставится печать).