Заслуженная артистка Азербайджана госпитализирована в тяжелом состоянии

Заслуженная артистка Азербайджана Зохра Абдуллаева вновь госпитализирована.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщил Гаджи Нуран Гусейнов.

По его словам, сегодня состояние Заслуженной артистки, страдающей ревматизмом, вновь ухудшилось: "Зохра ханым госпитализирована. В настоящее время она находится в тяжелом состоянии".

Напомним, что З.Абдуллаева была госпитализирована некоторое время назад.