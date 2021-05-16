https://news.day.az/society/1343120.html В Баку автомобиль насмерть сбил 37-летнюю женщину
В Баку автомобиль насмерть сбил 37-летнюю женщину
В Баку произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло в поселке Кюрдаханы Сабунчинского района.
Легковой автомобиль сбил переходившую дорогу Хадию Юсибову (1984 г.р.). На место происшествия была привлечена бригада скорой помощи, но спасти жизнь женщины не удалось.
Ведется расследование.
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