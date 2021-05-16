В Баку автомобиль насмерть сбил 37-летнюю женщину

В Баку произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло в поселке Кюрдаханы Сабунчинского района.

Легковой автомобиль сбил переходившую дорогу Хадию Юсибову (1984 г.р.). На место происшествия была привлечена бригада скорой помощи, но спасти жизнь женщины не удалось.

Ведется расследование.