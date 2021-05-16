https://news.day.az/society/1343127.html В Баку сгорел грузовик, в Кюрдамире – легковой автомобиль
В Баку сгорел грузовик, в Кюрдамире – легковой автомобиль
В городе Баку сгорел грузовик, в Кюрдамирском районе - легковой автомобиль.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на сайт Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), в Гарадагском районе столицы грузовик марки "Shacman" перевернулся на обочину дороги. В результате аварии сгорела кабина автомобиля. Остальная часть машины была защищена от огня.
В селе Еникенд Кюрдамирского района сгорели двигатель и салон легкового автомобиля марки "ВАЗ". Остальная часть машины была защищена от огня.
В обоих случаях пожар был потушен.
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