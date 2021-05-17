В Азербайджане разрабатывается программа трансформации системы здравоохранения.

Как сообщили в понедельник Trend в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), повышение качества услуг после внедрения медицинского страхования и обеспечение его доступности для граждан зависит от профессионализма персонала и трансформации существующей системы здравоохранения в новую. Для достижения этой цели необходимо внести изменения во всю сферу здравоохранения. В связи с этим представители TƏBİB совместно с международными экспертами проводят регулярные обсуждения, анализ, работают над программой трансформации системы здравоохранения, передает Day.Az.

Отметим, что начав свою деятельность в 2020 году, ТƏBİB сосредоточило свои усилия на борьбе с глобальной пандемией, имея ограниченное количество человеческих ресурсов. За отрезок времени, превышающий один год, Объединение при прямой поддержке государства принимало активное участие в лечении наших солдат, раненых в Отечественной войне, и инфицированных COVID-19.

Однако в связи с переходом на полное обязательное медицинское страхование в нашей стране с начала 2021 года была начата подготовка к внедрению новых нормативных документов для повышения качества медицинских услуг по охране здоровья населения в медицинских учреждениях, обращения с медицинскими отходами, обеспечения продуктами питания и др.

В то же время следует отметить, что за последние 30 лет никаких нормативных документов по обеспечению питанием в медицинских учреждениях не принималось. И только с начала этого года TƏBİB разработал и представил для согласования соответствующим структурам "Методические указания по видам диеты в медицинских учреждениях", "Инструкции по организации питания в медицинских учреждениях", "Методические указания по питанию в период пандемии" и другие документы.

Опыт стран, применяющих высокие стандарты качества в системе здравоохранения, показывает, что для достижения развития в этой области все сферы общества, госструктуры, частный сектор и граждане должны проявить солидарность.