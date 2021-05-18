Перед посольством Азербайджана в России внезапно скончался наш соотечественник

17 мая в 08 часов 50 минут утра перед административным зданием посольства Азербайджана в РФ произошёл трагический случай.

Как передает Day.Az со ссылкой на посольство, у входа в консульскую службу посольства внезапно ухудшилось состояние гражданина Российской Федерации Мурадова Руфата Али оглы и он скончался.

"В связи с этим была немедленно вызвана скорая медицинская помощь и о случившемся было сообщено в полицию. Прибывшие на место происшествия сотрудники российских правоохранительных органов, сославшись на то, что умерший является гражданином России, отметили о необходимости заключения эксперта-криминалиста и не разрешили забрать тело до прибытия полномочных представителей соответствующих структур.

Прибывший через некоторое время на место происшествия криминалист, осмотрев труп, дал своё заключение и лишь после этого бригаде скорой помощи было разрешено забрать тело скончавшегося в морг.

С целью выяснения причины смерти Посольство обратилось в соответствующие российские органы.

Выражаем искренние и глубокие соболезнования родным и близким Руфата Мурадова.

Аллах рехмет елесин!", - говорится в сообщении.