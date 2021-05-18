Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане от коронавируса вакцинировано 35 914 человек, сообщает Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 10 727, вторую - 25 187.

Общее количество введенных доз вакцины в стране составило 1 834 657. Число граждан, получивших первую дозу вакцины, составляет 1 042 781, вторую - 791 876.

Напомним, что процесс вакцинации начался в Азербайджане 18 января.