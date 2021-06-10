https://news.day.az/society/1350876.html В Азербайджане отменяется ряд ограничений - ОФИЦИАЛЬНО
В Азербайджане отменяется ряд ограничений - ОФИЦИАЛЬНО
В Азербайджане с 10 июня в связи с улучшением эпидемиологической ситуации по COVID-19 отменяется ряд ограничений.
Как сообщает Day.Az, соответствующее решение было принято Оперативным штабом при Кабинете министров 25 мая.
- открываются мечети;
- открываются крупные торговые центры (за исключением детских и других развлекательных центров, кинотеатров);
- открываются пляжи, работа которых будет регулироваться по принятым в прошлом году правилам;
- возобновляется работа спортзалов, которые смогут посещать лица, имеющие COVİD-паспорта, то есть те, кто уже вакцинирован.
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