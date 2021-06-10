В Азербайджане отменяется ряд ограничений

В Азербайджане с 10 июня в связи с улучшением эпидемиологической ситуации по COVID-19 отменяется ряд ограничений.

Как сообщает Day.Az, соответствующее решение было принято Оперативным штабом при Кабинете министров 25 мая.

- открываются мечети;

- открываются крупные торговые центры (за исключением детских и других развлекательных центров, кинотеатров);

- открываются пляжи, работа которых будет регулироваться по принятым в прошлом году правилам;

- возобновляется работа спортзалов, которые смогут посещать лица, имеющие COVİD-паспорта, то есть те, кто уже вакцинирован.