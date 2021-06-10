В Азербайджане возбуждено уголовное дело против главврача санатория

В Азербайджане возбуждено уголовное дело в связи с незаконными действиями главврача Детского соматического санатория №1.

Как передает Day.Az со ссылкой на Генеральную прокуратуру Азербайджана, раскрыты махинации должностных лиц Детского соматического санатория №1 в связи с зарплатными картами.

Надзорное ведомство сообщает, что по итогам проведенных оперативно - разыскных мероприятий в связи с противоправными действиями главврача санатория Дилай Исламовой и главного бухгалтера Бархана Джафарова в Главном управлении по борьбе с коррупцией при генпрокуроре было возбуждено уголовное дело по статьям 179.2.3 (присвоение лицом с использованием своего служебного положения), 179.2.4 (присвоение с причинением значительного ущерба) и 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями).

В настоящее время по этому уголовному делу ведется следствие.

В рамках оперативно-следственных мероприятий возникли обоснованные подозрения в том, что Дилай Исламова и Бурхан Джафаров официально трудоустроили в санаторий некоторых медработников, которые не выходили на работу, держали у себя их зарплатные карты и обналичили с их помощью в целом 32 700 манатов, которые присвоили.

Материальный ущерб, причиненный указанными должностными лицами, в ходе расследования был полностью возмещен.

В настоящее время ведется следствие по выяснению всех обстоятельств уголовного дела.