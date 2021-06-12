https://news.day.az/society/1351997.html Вот сколько человек в Азербайджане уже прошли вакцинацию от COVID-19 - ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ
Вот сколько человек в Азербайджане уже прошли вакцинацию от COVID-19 - ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ
За последние сутки в Азербайджане от коронавируса (COVID-19) вакцинированы 40 844 человека.
Как сообщили Day.Az в Оперативном штабе при Кабинете министров, за сутки число вакцинированных первой дозой составило 35 471 человек, второй - 5 373 человека.
Общее количество вакцинированных в стране составляет 2 742 867, первой дозой - 1 783 506, второй - 959 361 человек.
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