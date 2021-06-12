Женщина похитила из квартиры около 10 тысяч AZN

В Баку ограбили квартиру.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных 37-ым отделением Управления полиции Хатаинского района была задержана жительница Джалилабада О.Нуриева, подозреваемая в краже 9500 тысяч манатов из квартиры.