В Абшероне сгорело двухэтажное здание

В Абшеронском районе на площади 1 600 кв.м сгорели деревянные перекрытия мансарды двухэтажного здания различного назначения (магазин, кафе).

Как сообщили Day.Az в Министерстве по чрезвычайным ситуациям, в результате оперативных и неотложных мероприятий, проведенных подразделениями Государственной противопожарной службы, распространение огня на большую площадь было предотвращено.

Пожар полностью потушен.