https://news.day.az/society/1352114.html В Абшероне сгорело двухэтажное здание
В Абшероне сгорело двухэтажное здание
В Абшеронском районе на площади 1 600 кв.м сгорели деревянные перекрытия мансарды двухэтажного здания различного назначения (магазин, кафе).
Как сообщили Day.Az в Министерстве по чрезвычайным ситуациям, в результате оперативных и неотложных мероприятий, проведенных подразделениями Государственной противопожарной службы, распространение огня на большую площадь было предотвращено.
Пожар полностью потушен.
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