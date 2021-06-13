В Азербайджане вакцинировались еще 32 тыс. человек

За последние сутки в Азербайджане от коронавируса (COVID-19) вакцинированы 32 452 человека.

Как сообщили Day.Az в Оперативном штабе при Кабинете министров, за сутки число вакцинированных первой дозой составило 27 351 человек, второй - 5 101 человек.

Общее количество вакцинированных в стране составляет 2 775 319, первой дозой - 1 810 857, второй - 964 462 человек.