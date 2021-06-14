Обнародована численность населения Азербайджана

С начала года численность населения Азербайджана увеличилась на 13 945 человек или 0,14 процента, достигнув на 1 мая 2021 года 10 133 078 человек.

Как сообщили Day.Az в Госкомстате, 53,0% от общей численности населения составляют городские жители, 47,0% - сельские, 49,9% - мужчины и 50,1% - женщины.