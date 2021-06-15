https://news.day.az/society/1352714.html В Азербайджане смягчат карантин? - ВИДЕО
В Азербайджане смягчат карантин? - ВИДЕО
"При улучшении динамики соотношения числа выздоровевших к числу зараженных, могут быть приняты меры по дальнейшему смягчению карантинных мер".
Как передает Day.Az, об этом заявил депутат Милли Меджлиса Мушфиг Мамедли.
Депутат отметил, что если учесть общее количество переболевших и вакцинированных от коронавируса, то процент людей без иммунитета к коронавирусу составляет 20-25.
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