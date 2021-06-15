В Азербайджане смягчат карантин?

"При улучшении динамики соотношения числа выздоровевших к числу зараженных, могут быть приняты меры по дальнейшему смягчению карантинных мер".

Как передает Day.Az, об этом заявил депутат Милли Меджлиса Мушфиг Мамедли.

Депутат отметил, что если учесть общее количество переболевших и вакцинированных от коронавируса, то процент людей без иммунитета к коронавирусу составляет 20-25.