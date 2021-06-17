Сын Жан-Клода Ван Дамма женился на азербайджанке

Сын известного киноактера Жан-Клода Ван Дамма Кристофер Ван Дамм женился на азербайджанской пианистке, победительнице 7 международных музыкальных конкурсов Суаде Гаджизаде.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Publika.az, об этом в соцсетях сообщила сама Суада. Она поделилась фотографией со свадьбы.

Отметим, что Суада родилась 24 октября 1999 года в Баку. С детства интересовалась музыкой.