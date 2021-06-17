https://news.day.az/society/1353361.html Сын Жан-Клода Ван Дамма женился на азербайджанке - ФОТО
Сын Жан-Клода Ван Дамма женился на азербайджанке - ФОТО
Сын известного киноактера Жан-Клода Ван Дамма Кристофер Ван Дамм женился на азербайджанской пианистке, победительнице 7 международных музыкальных конкурсов Суаде Гаджизаде.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Publika.az, об этом в соцсетях сообщила сама Суада. Она поделилась фотографией со свадьбы.
Отметим, что Суада родилась 24 октября 1999 года в Баку. С детства интересовалась музыкой.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре