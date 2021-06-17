Капитан Азербайджанской Армии утонул в озере

Офицер Азербайджанской Армии утонул в озере.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сегодня капитан Ильхам Фарзалиев утонул во время купания в озере Алагел, расположенном на территории Кельбаджарского района.

В пресс-службе Министерства обороны подтвердили информацию о гибели военнослужащего Азербайджанской Армии, капитана Фарзалиева Ильхама Аллахверди оглу во время купания в озере.

Сообщается, что возбуждено уголовное дело, ведется расследование.