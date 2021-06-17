https://news.day.az/society/1353578.html Капитан Азербайджанской Армии утонул в озере
Капитан Азербайджанской Армии утонул в озере
Офицер Азербайджанской Армии утонул в озере.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сегодня капитан Ильхам Фарзалиев утонул во время купания в озере Алагел, расположенном на территории Кельбаджарского района.
В пресс-службе Министерства обороны подтвердили информацию о гибели военнослужащего Азербайджанской Армии, капитана Фарзалиева Ильхама Аллахверди оглу во время купания в озере.
Сообщается, что возбуждено уголовное дело, ведется расследование.
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