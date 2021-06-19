Загорелся автобус, перевозивший школьников из Баку в Губу

Загорелся автобус, перевозивший студентов и их родителей из Баку в Губу.

Инцидент произошел сегодня утром на въезде в Губу, передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo.

Шестиклассники средней школы № 244 Бинагадинского района вместе с родителями отправились на отдых в Губу. По дороге произошел пожар, водитель сразу остановил автобус и высадил пассажиров.

Согласно сообщению, проезжавший в то время глава Губинского района организовал для студентов еще один автобус и отвез их в Губу. Студенты и родители добрались до места назначения.