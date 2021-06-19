https://news.day.az/society/1354087.html В Азербайджане еще 2 участника Отечественной войны обеспечены высокотехнологичными протезами - ФОТО
В Азербайджане еще 2 участника Отечественной войны обеспечены высокотехнологичными протезами - ФОТО
Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана обеспечило высокотехнологичными протезами еще двух частников Отечественной войны - Мамишова Башира Махеддин оглу и Гусейналиева Фаига Бахруз оглу, сообщает Day.Azсо ссылкой на ведомство.
Б.Мамишов и Ф.Гусейналиев были ранены в боях за Губадлы. Они прошли предварительное обследование, и после этапа подготовки к протезированию им были переданы высокотехнологичные протезы.
Минтруда уже обеспечило высокотехнологичными протезами 66 участников Отечественной войны.
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