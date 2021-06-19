https://news.day.az/society/1354190.html В Азербайджане отменяются свидетельства о государственном соцстраховании
В Азербайджане отменяются свидетельства о государственном соцстраховании
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указы об утверждении законов "О внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "Об индивидуальном учете в системе государственного социального страхования"и "О внесении изменений в Трудовой кодекс Азербайджанской Республики".
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в соответствии с новыми законами отменяются свидетельства (сертификаты) о государственном социальном страховании, а положения об этих свидетельствах (сертификатах) изъяты из законодательства, сообщили в министерстве труда и социальной защиты населения.
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