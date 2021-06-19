В Азербайджане отменяются свидетельства о государственном соцстраховании

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указы об утверждении законов "О внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "Об индивидуальном учете в системе государственного социального страхования"и "О внесении изменений в Трудовой кодекс Азербайджанской Республики".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в соответствии с новыми законами отменяются свидетельства (сертификаты) о государственном социальном страховании, а положения об этих свидетельствах (сертификатах) изъяты из законодательства, сообщили в министерстве труда и социальной защиты населения.

Новость обновляется

С полным текстом новости можно ознакомиться по ссылке