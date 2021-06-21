Определены победители чемпионата Азербайджана по танцам 2021 года среди детей и молодежи, организованного Союзом молодежи и Ассоциацией танца Азербайджана в виртуальном формате, сообщил Trend Life президент АТА Азиз Азизов, передает Day.Az.

Чемпионат был проведен в номинациях - соло, дуэт, ансамбли и малые группы. В конкурсе приняли участие представители Баку и регионов страны.

"Основная цель конкурса - выявление талантливых танцоров и коллективов, обмен опытом между хореографами, педагогами и танцорами, пропаганда здорового образа жизни, вовлечение детей, подростков и молодёжи в различные танцевальные направления. В связи с пандемией чемпионат был проведен в виртуальном формате, чтобы молодёжь продолжала продвигаться в сфере искусства. Благодарим педагогов и руководителей, которые в период карантинного режима создают условия для развития своим ученикам. Желаем всем дальнейших успехов!", - отметил Азиз Азизов.

Имена победителей:

Para dance:

Formation - Baby -Bumblebee Dance Studio (преподаватель Айсу Джабиева)

Show dance:

Small group - Child - группа Həyat (Нигяр Багирова)

Formation - Child - группа Həyat (Нигяр Багирова)

Small Group - Yunior - ансамбль Alov (Сабина Панахова)

Bollywood:

Solo - Yunior1 - Гюльнара Халилова, группа Banu Мингячевирской детской школы искусств (Мелек Тагиева)

Solo - Yunior2 - Фатима Ахмедли, коллектив Fidan

Folk etnika:

Solo - Yunior2 - Фатима Ахмедли, коллектив Fidan

Folk stayl:

Small group - Baby - группа Həyat (Нигяр Багирова)

Solo - Child - Исмайлова Захра, группа Banu Мингячевирской детской школы искусств (Мелек Тагиева)

Solo - Yunior - Нурай Гасанова, группа Banu Мингячевирской детской школы искусств (Мелек Тагиева)

Duet - Yunior - Мина и Мелис Эминли, коллектив Gülüstan (Ленай Сеидализаде).

Small Group - Yunior - коллектив Alov rəqs kollektivi (Эмиль Панахов)

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