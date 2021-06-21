В Азербайджане продолжается цикл семинаров на тему "К реформам в медиа", проводимых при совместной организации Агентства развития медиа и Университета ADA, сообщает Day.Az со ссылкой на Агентство.

В очередном семинаре участвовала делегация медиа-института Aljazeera.

В рамках семинара между Университетом ADA и медиа-институтом Aljazeera Media был подписан меморандум о взаимопонимании. Затем с докладами выступили журналист и менеджер Aljazeera.

Напомним, что на семинарах, которые пройдут с 14 июня по 10 июля, планируется участие руководящих членов 75 медиа-структур. В ходе семинаров местные и зарубежные специалисты, в том числе сотрудники Al Jazeera и Haber Global, поделятся опытом с участниками.