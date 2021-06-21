В Азербайджане продолжается агитационная кампания в связи с вакцинацией от COVID-19 - ВИДЕО
Минздрав Азербайджана, Государственное агентство по обязательному медстрахованию (ОМС) и TƏBİB проводят агитационную кампанию в связи с вакцинацией от коронавируса, сообщает в понедельник Trend.
Основная задача - направить внимание людей на вакцинацию.
В видео- и радиороликах, уличных рекламах и печатных материалах говорится, что вакцинация важна для возвращения к прежней жизни.
Информация социального содержания подготовлена для того, чтобы внести ясность в распространяемые ошибочные мнения.
Данная информация является частью агитационной кампании, проводимой под лозунгом "Вакцинируйся и возвращайся к прежней жизни".
Коммуникационная стратегия кампании разработана коммуникационным агентством Maverick, производственная работа реализована Baku Media Center.
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