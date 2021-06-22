В Баку арестована банда производителей поддельного алкоголя

Сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД и Агентства продовольственной безопасности провели совместную операцию по задержанию членов преступной группировки, занимающейся производством и продажей суррогатных алкогольных напитков.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Министерства внутренних дел АР, в ходе операции было установлено, что жители Шамкирского района Вагиф Ахмедов и его сын Ниджат изготавливали напитки из спирта неизвестного происхождения, используя бутылки, полученные от жителя Гянджи Орхана Гулиева. Затем при посредничестве жителя Тертерского района Бахтияра Азимзаде они продавали самопальный алкоголь в оптовых центрах, магазинах, ресторанах и других объектах в различных районах и городах республики.

В принадлежащих группировке цехах и на складах было обнаружено большое количество стеклянных бутылок, предназначенных для разлива суррогатного алкоголя, поддельные акцизные марки, этикетки, крышки и т.д., которые изъяты в качестве вещественных доказательств.

Проведенная экспертиза образцов найденного в подпольных цехах и на складах алкоголя показала, что он непригоден для употребления - в составе обнаружен токсичный спирт, причем в опасном для здоровья людей количестве.

По факту возбуждено уголовное дело, члены группировки арестованы, ведется следствие.