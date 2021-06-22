Государственная налоговая служба обратилась к владельцам домов торжеств

С 1 июля Кабмин Азербайджана разрешил проводить свадьбы, помолвки и дни рождения. Одновременно с этим на объектах общепита будут проводиться мониторинги, то есть на торжествах с участием от 50 до 150 гостей будут осуществляться регулярные проверки. В мониторинговую группу входят: МВД, Агентство пищевой безопасности и Государственная налоговая служба при Министерстве экономики.

Советник начальника Главного управления Государственной налоговой службы Намиг Даргяхов прокомментировал во вторник Trend, в чем будет заключаться роль налоговой службы, передает Day.Az.

Он отметил, что Государственная налоговая служба и информационное пространство е-правительства тесно сотрудничают: "Обмен с другими госструктурами осуществляется через это пространство. В решении, принятом сегодня правительством, предусмотрен совместный контроль нескольких государственных органов над этой сферой. В связи с этим уже началось выполнение определенных работ. Государственная налоговая служба постоянно контролирует актуальность налогоплательщиков и их учетной информации. В этом большую роль играет информация, поступающая от других структур в электронно-информационное пространство. В сравнении с прошедшим периодом в этом году число мер по налоговому контролю в разы уменьшилось".

Обращаясь к налогоплательщикам, Даргяхов сказал, что владельцы домов торжеств, ресторанов и объектов общепита, где будут проводиться торжества, обязательно должны обратить внимание на свою учетную информацию в связи с этой деятельностью.