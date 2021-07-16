В 2 районах Азербайджана газифицировано более 300 домов

Производственное объединение (ПО) "Азеригаз" завершило газификацию новых жилых домов на территории сел Велиханлы и Койради Ярдымлинского района.

Как сообщили Day.Az в ПО, отсутствие природного газа в этих селах, расположенных в отдаленной горной местности, создавало проблемы для местных жителей.

Для газификации села Велиханлы, в котором насчитывается 70 частных домов, были использованы стальные трубы разного диаметра общей длиной 6 277 метров, а для газификации 206 частных домов в селе Койради - 13 180 метров труб.

Также завершены работы по газификации села Шахмалылар Агджебединского района. Для подачи газа в 59 частных домов на его территории было использовано 9 917 метров стальных труб разного диаметра. Каждый дом был обеспечен газовым счетчиком и соответствующим регулятором.