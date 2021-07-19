Российская звезда Яна Батыршина и деятели культуры поддержали детей шехидов Отечественной войны Азербайджана

Состоялась церемония закрытия детского летнего лагеря "Qaliblər düşərgəsi" для детей шехидов Отечественной войны Азербайджана, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В церемонии приняли участие председатель оргкомитета, начальник Государственной миграционной службы Вюсал Гусейнов, председатель For Azerbaijan Самир Сулейманов, руководитель операционного комитета "Qaliblər düşərgəsi", руководитель пресс-службы Государственной миграционной службы Эльнур Келентаров и другие, которые отметили, что героизм азербайджанских солдат и офицеров в 44-дневной Отечественной войне Азербайджана привел к освобождению после почти 30-летней армянской оккупации земель страны. Выступившие почтили память шехидов, пожелали выздоровления ветеранам и успехов в дальнейшей жизни детям из семей шехидов, чьи отцы своими подвигами покрыли себя вечной славой и вписали свои имена в славную историю Азербайджана. Было подчеркнуто, что государство с особой заботой и вниманием относится к семьям шехидов и ветеранов Карабахской войны. Участникам детского лагеря были преподнесены памятные дипломы. Дети представили свое творчество, рисунки, песни и танцы. Также была представлена концертная программа с участием группы RAST.

Среди гостей были такие знаменитости, как российская звезда, телеведущая, заслуженный мастер спорта России по художественной гимнастике Яна Батыршина (за спортивную карьеру завоевала 180 медалей и более 40 кубков, супруга генерального продюсера НТВ, актера легендарной команды КВН "Парни из Баку" Тимура Вайнштейна), всемирно известный французский фотограф азербайджанского происхождения Реза Дегати, народный артист Азербайджана Мурад Дадашов и другие, которые тепло пообщались с детьми, ответили на их вопросы, пожелав им успехов в учебе и дальнейшей жизни в целом.

Лагерь, расположенный в школьном кампусе в Шувелане, в течение двух недель был домом для 78 детей из 25 городов страны. Здесь прошли тренинги по разным темам, индивидуальные, спортивные и художественные занятия, развлекательные, интерактивные и интеллектуальные игры. Были представлены шоу коллективов Бакинского государственного цирка, Бакинского детского и молодежного театра и т.д. Организованы экскурсии по достопримечательностям Баку и пригородов столицы, просветительские экскурсии в Центр Гейдара Алиева, Государственный историко-культурный и природный заповедник "Янардаг", Центральный банк Азербайджана, Университет ADA, Центр культуры и эко-парк в поселке Зиря и т.д. В рамках проекта подростки встретились с известными общественными деятелями, а также деятелями спорта, образования и культуры, среди которых были народный поэт Рамиз Ровшан, народный артист Фаик Агаев, заслуженный артист Бахрам Багирзаде, телеведущий и путешественник Азер Гариб и другие.

Проект реализован по инициативе благотворительной организации For Azerbaijan при организационной поддержке Государственной миграционной службы, а также за счет совместных усилий министерств образования, связи, транспорта и высоких технологий, экологии и природных ресурсов, культуры, Агентства социальных услуг, Госагентства по обязательному медицинскому страхованию, Бакинского транспортного агентства, Государственного агентства по туризму, других госструктур, частного сектора и НПО. Партнером по организационно-логистическим вопросам явилось общественное объединение "Волонтер миграции". На протяжении проекта гостей лагеря сопровождали члены Азербайджанской организации волонтеров.