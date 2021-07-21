https://news.day.az/society/1363386.html В Гаджигабуле ВАЗ сбил насмерть женщину
В Гаджигабуле ВАЗ сбил насмерть женщину
В Гаджигабуле произошло ДТП, в результате которого погиб пешеход.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло на участке автомагистрали Баку-Газах, у села Пирсаат Гаджигабульского района.
Автомобиль марки "ВАЗ 2107" сбил переходившую дорогу жительницу Гаджигабульского района Исифову Севду Рамазан гызы 1963 года рождения. Пострадавшая с тяжелыми травмами была доставлена в Ширванскую больницу, где скончалась от полученных травм.
По факту проводится расследование.
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