Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 15 025 человек.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете Министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 5 452, вторую дозу получили 9 573 человека.

Общее число вакцинированных в стране составляет 4 398 900, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 2 597 118, вторую дозу получили 1 801 782 человека.