В Баку произошел пожар в общежитии

На улице Агасадыга Герайбейли в Бинагадинском районе Баку произошел пожар в пятиэтажном общежитии.

Как сообщили Day.Az в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС), благодаря оперативному вмешательству сотрудников Государственной службы пожарной охраны министерства пожар был быстро потушен.

По предварительной информации, на четвертом этаже здания сгорели на площади 1 м² воспламеняющиеся конструкции и деревянные конструкции балкона однокомнатной квартиры общей площадью 22 м². Остальная часть квартиры и другие квартиры были защищены от огня.

Пожарные эвакуировали из задымившихся квартир в безопасное место 10 человек.

Никто не пострадал.