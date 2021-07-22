https://news.day.az/society/1363741.html В Баку произошел пожар в общежитии - жители эвакуированы
В Баку произошел пожар в общежитии - жители эвакуированы
На улице Агасадыга Герайбейли в Бинагадинском районе Баку произошел пожар в пятиэтажном общежитии.
Как сообщили Day.Az в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС), благодаря оперативному вмешательству сотрудников Государственной службы пожарной охраны министерства пожар был быстро потушен.
По предварительной информации, на четвертом этаже здания сгорели на площади 1 м² воспламеняющиеся конструкции и деревянные конструкции балкона однокомнатной квартиры общей площадью 22 м². Остальная часть квартиры и другие квартиры были защищены от огня.
Пожарные эвакуировали из задымившихся квартир в безопасное место 10 человек.
Никто не пострадал.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре