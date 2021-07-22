В Азербайджане разоблачены должностные лица, фальсифицировавшие данные о прохождении вакцинации от COVID-19

Главным управлением по борьбе с коррупцией при Генпрокуроре Азербайджана проведены следственные мероприятия на основании обращения о противозаконных действиях должностных лиц объединенной городской больницы № 24 Сураханского района Баку.

Как сообщает в четверг Day.Az, в ходе проведенных мероприятий возникли обоснованные подозрения в том, что должностные лица вышеуказанного медучреждения получили от отдельных граждан денежные средства в обмен на внесение в систему ложной информации о якобы прохождении этими гражданами вакцинации от COVID-19.

По указанным фактам возбуждено уголовное дело по статьям 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями) и 313 (служебный подлог) УК Азербайджана.

Общественность будет дополнительно проинформирована о ходе и результатах следствия.