В Азербайджане названы даты приемных экзаменов в вузы по I и IV группам специальностей

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) проведет 27-28 июля вступительные экзамены в вузы по I группе специальностей, а также 28 июля - по IV группе специальностей.

Как сообщили Day.Az в ГЭЦ, экзамены будут проведены в 22 городах и районах.

Абитуриенты, относящиеся к вышеуказанным категориям, могут распечатать пропускной лист на сайте ГЭЦ с 16 июля.

Экзамены начнутся в 10:00.