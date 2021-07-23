https://news.day.az/society/1364213.html В Азербайджане названы даты приемных экзаменов в вузы по I и IV группам специальностей
В Азербайджане названы даты приемных экзаменов в вузы по I и IV группам специальностей
Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) проведет 27-28 июля вступительные экзамены в вузы по I группе специальностей, а также 28 июля - по IV группе специальностей.
Как сообщили Day.Az в ГЭЦ, экзамены будут проведены в 22 городах и районах.
Абитуриенты, относящиеся к вышеуказанным категориям, могут распечатать пропускной лист на сайте ГЭЦ с 16 июля.
Экзамены начнутся в 10:00.
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