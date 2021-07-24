Новые автомобильные номера в Баку

"Транспортным средствам, зарегистрированным в Баку, выдается новый номер".

Как передает Day.Az, об этом заявил завотделом Главного управления государственной дорожной полиции Азербайджана подполковник Намидан Пириев.

Он отметил, что зарегистрированным в Баку автомобилям начали выдаваться новые номера с серией 77.