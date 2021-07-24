https://news.day.az/society/1364363.html Новые автомобильные номера в Баку - ФОТО
Новые автомобильные номера в Баку - ФОТО
"Транспортным средствам, зарегистрированным в Баку, выдается новый номер".
Как передает Day.Az, об этом заявил завотделом Главного управления государственной дорожной полиции Азербайджана подполковник Намидан Пириев.
Он отметил, что зарегистрированным в Баку автомобилям начали выдаваться новые номера с серией 77.
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