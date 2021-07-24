Корреспонденты АМИ Trend удостоены медали "Cəsarətli Qələm"

В Центре искусств "Хатаи" прошла церемония награждения почетными дипломами и медалью "Cəsarətli Qələm" (Смелое перо), учрежденной общественным объединением "Кавказ-Медиа", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Мероприятие было посвящено Дню национальной печати. Среди награжденных - корреспонденты АМИ Trend Азер Ахмедбейли и Вугар Иманов.

Вначале прозвучал Государственный гимн Азербайджана, минутой молчания была почтена память шехидов Карабахской войны, павших за свободу и независимость страны.

На открытии председатель "Кавказ-Медиа" Азада-Талех Аббасгызы поздравила представителей СМИ с Днем национальной печати. Было отмечено, что в Азербайджане созданы все необходимые условия для свободной деятельности СМИ, сформирована законодательная база в этой сфере, отменена цензура. Независимые медиа Азербайджана достойно представляют страну в мире. Развитие азербайджанских СМИ полностью соответствует сегодняшнему экономическому, социальному, политическому и культурному развитию страны.

Общественное объединение "Кавказ-Медиа" с 2004 года каждый год награждает журналистов, внесших вклад в развитие азербайджанской журналистики.