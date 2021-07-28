Начался суд над бывшими должностными лицами МИД Азербайджана

Начался судебный процесс по уголовному делу бывшего заведующего Управления делами МИД Фархада Моллазаде и должностного лица Консульского управления МИД Салима Ализаде.

Как сообщает Day.Az, на процессе, проходящем в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Афгана Гаджиева, были уточнены анкетные данные обвиняемых.

Рассмотрение дела назначено на 11 августа.

Отметим, что обвиняемые были задержаны в результате операции, проведенной Службой государственной безопасности. Им предъявлены обвинения по статьям 179.4 (присвоение в особо крупном размере), 308 (злоупотребление должностными полномочиями) Уголовного кодекса. В отношении обвиняемых Сабаильским районным судом избрана мера пресечения в виде ареста. Однако через некоторое время суд отпустил их под домашний арест.