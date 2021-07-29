Пожар в многоэтажном здании в Баку

На горячую линию МЧС "112" поступила информация о пожаре в многоэтажном жилом доме по улице Ибрагим-паши Дадашева в Наримановском районе Баку.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, на место происшествия были привлечены соответствующие спасательные силы Государственной противопожарной службы и Службы спасения особого риска МЧС.

Во время пожара, произошедшего в 9-этажном здании сгорела расположенная в мансарде двухэтажная квартира площадью 110 кв. м и кровля.

В связи с пожаром был объявлен вызов второй степени.

На место происшествия были привлечены 12 пожарных машин МЧС.

Согласно информации, пожар уже потушен.