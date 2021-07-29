В регионах Азербайджана началось строительство более 460 домов для семей шехидов

В регионах Азербайджана началось строительство более 460 частных домов для семей шехидов и инвалидов войны.

Как передает Day.Az, об этом сказал на пресс-конференции председатель Агентства социальных услуг Вугар Бехбудов.

По его словам, семьям из этой категории населения в 2020 году было предоставлено 1 572 квартиры и частных дома.

"В соответствии с распоряжением, подписанным Президентом Азербайджана в январе 2021 года, более 11 тысяч семей шехидов и инвалидов войны будут обеспечены квартирами. В этом году квартиры предусматривается предоставить трем тысячам семей из этой категории. На сегодня 1 300 семей уже обеспечены жильем", - сказал Бехбудов.