https://news.day.az/society/1365837.html Губернатор американского штата Оклахома совершил прогулку по Баку со своей семьей - ФОТО
Губернатор американского штата Оклахома совершил прогулку по Баку со своей семьей - ФОТО
Губернатор американского штата Оклахома Кевин Ститт и члены его семьи совершили прогулку по Баку, сообщает Day.Az.
После посещения Центра Гейдара Алиева они побывали в Ичеришехер, осмотрели Девичью башню и Дворец Ширваншахов.
Ститт заявил, что он в восторге от прогулок по Баку и с нетерпением ждет, когда по возвращении на родину сможет рассказать своим соотечественникам о красоте столицы Азербайджана.
Он сказал, что верит в то, что в будущем Баку - город ветров посетит множество туристов из Оклахомы.
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