ИВ города Баку обратилась к гражданам

В связи с полным устранением последствий сильного циклона и нестабильных погодных условий, продолжавшихся в Баку в течение 2 дней, и проведением очистных работ, Исполнительная власть города Баку приняла решение провести 31 июля субботник во всех районах города.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе ИВ, запланированы работы по мытью улиц и проспектов, тротуаров, бордюров, световых столбов, витрин магазинов, рекламных щитов, поливке деревьев и зеленых насаждений, а также дезинфекция.

Исполнительная власть города Баку призывает жителей столицы принять активное участие в этой работе.