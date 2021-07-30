https://news.day.az/society/1365905.html ИВ города Баку обратилась к гражданам
ИВ города Баку обратилась к гражданам
В связи с полным устранением последствий сильного циклона и нестабильных погодных условий, продолжавшихся в Баку в течение 2 дней, и проведением очистных работ, Исполнительная власть города Баку приняла решение провести 31 июля субботник во всех районах города.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе ИВ, запланированы работы по мытью улиц и проспектов, тротуаров, бордюров, световых столбов, витрин магазинов, рекламных щитов, поливке деревьев и зеленых насаждений, а также дезинфекция.
Исполнительная власть города Баку призывает жителей столицы принять активное участие в этой работе.
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