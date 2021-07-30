Утвержден ряд правил по обеспечению безопасности непродовольственных товаров

Кабмин Азербайджана утвердил ряд Правил в рамках мер по созданию и обеспечению функционирования системы технического регулирования.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Госслужбу по антимонопольной политике и надзору над потребительским рынком, согласно новым правилам, для обеспечения безопасности непродовольственных товаров будет применяться риск-ориентированный подход.

В соответствии с новыми Правилами, предприниматели смогут самостоятельно составлять декларации о соответствии на безопасность производимых или импортируемых непродовольственных товаров с низким и средним уровнем риска и заниматься их реализацией. В отношении непродовольственных товаров, относящихся к группе высокого риска, после проверки структурами, оценивающими соответствие, будут выдаваться соответствующие сертификаты.

Согласно Правилам, соответствующие структуры и предприниматели в день принятия решения о составлении сертификатов или деклараций о соответствии должны проинформировать об этом министерство экономики. На основании сертификатов или деклараций о соответствии, включенных в реестр министерства, на технические документы и непродовольственные товары может быть нанесен национальный знак соответствия - AZC.

Применение новых правил будет способствовать обеспечению защиты жизни и здоровья людей, окружающей среды, имущества и интересов государства, прав и законных интересов потребителей, устранению технических барьеров в торговле и повышению конкурентоспособности товаров.