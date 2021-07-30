В Азербайджане возбуждено уголовное дело по факту избиения депутатом полицейского

В Генеральной прокуратуре Азербайджана проведено расследование по материалам, поступившим из МВД в связи с применением силы депутатом Милли Меджлиса (парламент) Эльданизом Салимовым в отношении находящегося при исполнении служебных обязанностей сотрудника полиции 29 июля, около 01:00, в ресторане "Старый двор" в городе Хачмаз.

Как сообщили Day.Az в Генпрокуратуре, по материалам возбуждено уголовное дело по статье 309.2 (превышение должностных полномочий) УК Азербайджана. Следствие по делу поручено Следственному управлению Генпрокуратуры, проводятся следственные мероприятия.

В Генпрокуратуре также призвали СМИ не распространять неуточненные данные.

Общественность будет дополнительно проинформирована о ходе следствия.