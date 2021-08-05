https://news.day.az/society/1367618.html В Агсуинском районе локализуют пожар в высокогорном селе
В Агсуинском районе локализуют пожар в высокогорном селе
В Агсуинском районе Азербайджана принимаются меры, чтобы не допустить распространения на лесополосу пожара, возникшего на территории высокогорного села Гагали.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала пресс-секретарь министерства экологии и природных ресурсов Ирада Ибрагимова.
По ее словам, в настоящее время сотрудники минэкологии находятся в Агсуинском районе, где сотрудники МЧС и местные жители принимают меры по тушению пожара.
Ибрагимова вновь призвала граждан соблюдать правила пожарной безопасности во время отдыха на природе, в частности в жаркую погоду.
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