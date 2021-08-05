Объявлены результаты экзаменов по приему в резидентуру

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана подвел итоги проведенных четвертого августа экзаменов по приему в резидентуру со второй попытки.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Центр, с результатами можно ознакомиться по ссылке, а также отправив рабочий номер на короткий номер 7727 со всех операторов мобильной связи (Azercell, Bakcell, Nar, Naxtel).

Из 966 кандидатов, прошедших регистрацию, на экзамен не явился 21 человек. Из общего числа кандидатов всего 230 участников набрали 40 и более баллов. Из них 130 человек - студенты, полностью окончившие третий курс.

Для рассмотрения обращений в связи с результатами экзаменов в режиме онлайн будет работать Апелляционная комиссия. Форма заявления в комиссию будет размещена на сайте apelyasiya.dim.gov.az и будет активна с 6 по 8 августа.