Семья, ехавшая из России в Азербайджан, попала в тяжелое ДТП в Дербенте. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Azxeber.com.

Согласно сообщению, водитель потерял управление и автомобиль перевернулся. В результате аварии трое членов семьи, родом из Дашкесанского района, - женщина и ее двое несовершеннолетних детей, - скончались на месте. Бывший за рулем глава семейства и третий ребенок получили тяжелые травмы.

Сообщается, что в настоящее время водитель находится в коме.

Отметим, что погибшие уже доставлены в Азербайджан и похоронены в городе Гянджа. По факту сотрудниками российских правоохранительных органовпроводится расследование .