На место Рамиза Геюшова в партии хотят назначить Вюсара Исмаилова - ФОТО
На должность председателя Бинагадинской районной организации Партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) будет выдвинута кандидатура Вюсара Исмаилова.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, вопрос о назначении В.Исмаилова на должность председателя Бинагадинской районной организации ПЕА будет рассмотрен на сегодняшнем заседании правления партии.
Отметим, предыдущим председателем Бинагадинской районной организации ПЕА был Рамиз Геюшев.
Как сообщили в ПЕА, полномочия Р.Геюшева в качестве председателя Бинагадинской районной организации ПЕА были аннулированы на отчетной конференции, состоявшейся 30 июня.
Добавим, на сегодняшнем заседании правления ПЕА будет рассмотрен и вопрос об исключении из партии Р.Геюшева, неэтичные видео которого распространились в соцсетях.
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