На место Рамиза Геюшова в партии хотят назначить Вюсара Исмаилова

На должность председателя Бинагадинской районной организации Партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) будет выдвинута кандидатура Вюсара Исмаилова.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, вопрос о назначении В.Исмаилова на должность председателя Бинагадинской районной организации ПЕА будет рассмотрен на сегодняшнем заседании правления партии.

Отметим, предыдущим председателем Бинагадинской районной организации ПЕА был Рамиз Геюшев.

Как сообщили в ПЕА, полномочия Р.Геюшева в качестве председателя Бинагадинской районной организации ПЕА были аннулированы на отчетной конференции, состоявшейся 30 июня.

Добавим, на сегодняшнем заседании правления ПЕА будет рассмотрен и вопрос об исключении из партии Р.Геюшева, неэтичные видео которого распространились в соцсетях.