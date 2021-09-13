В этом году в Азербайджане инвалидность назначена около 35 тыс. лиц

Государственным агентством медико-социальной экспертизы и реабилитации Министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана в январе - августе 2021 года инвалидность была назначена около 35 тыс. лиц.

Как сообщили в понедельник Day.Az в министерстве, из них 11 тыс. - это лица, которым инвалидность назначена впервые, остальным она назначена повторно. После данного назначения этим лицам в проактивном порядке через электронную систему назначены пенсии за инвалидность или пособия.

За восемь месяцев этого года 8,5 тыс. лиц с инвалидностью передано до 30 тыс. средств реабилитации. За отчетный период в реабилитационных учреждениях агентства оказаны соответствующие услуги 4,6 тыс. лиц с инвалидностью, включая инвалидов войны.