Назван процент вакцинированных работников образования

"С 22 сентября планируется возобновление занятий в начальных, а с 29 сентября - во всех учебных заведениях. В некоторых случаях в пунктах вакцинации наблюдается теснота. В этой связи мы создали в местах с высокой плотностью населения в Баку 5 пунктов вакцинации для работников образования".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом в беседе с журналистами сказал советник министра образования Рустам Агаев.

По его словам, уже вакцинированы более 82-83 процентов работников образования: "Этот процесс набирает обороты. Надеюсь, что в ближайшие недели число вакцинированных работников образования еще более возрастет".