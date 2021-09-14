Новый министр молодежи и спорта встретился с членами национальной команды по плаванию

Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов встретился с членами национальной сборной и представителями Федерации плавания Азербайджана во Дворце водных видов спорта.

Как сообщили Day.Az в министерстве, во встрече принимали участие президент федерации Ханлар Фатиев, директор дворца Эльчин Гасанов и другие лица.

В ходе встречи министр был проинформирован о процессе подготовки команды, деятельности федерации, проделанной работе, трудностях и предстоящих задачах. Состоялся обмен мнениями.

Затем министр Фарид Гаибов ознакомился с деятельностью и возможностями Дворца водных видов спорта.