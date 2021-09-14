https://news.day.az/society/1379983.html Новый министр молодежи и спорта встретился с членами национальной команды по плаванию - ФОТО
Новый министр молодежи и спорта встретился с членами национальной команды по плаванию - ФОТО
Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов встретился с членами национальной сборной и представителями Федерации плавания Азербайджана во Дворце водных видов спорта.
Как сообщили Day.Az в министерстве, во встрече принимали участие президент федерации Ханлар Фатиев, директор дворца Эльчин Гасанов и другие лица.
В ходе встречи министр был проинформирован о процессе подготовки команды, деятельности федерации, проделанной работе, трудностях и предстоящих задачах. Состоялся обмен мнениями.
Затем министр Фарид Гаибов ознакомился с деятельностью и возможностями Дворца водных видов спорта.
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